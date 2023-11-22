Пышка из «Ералаша» стала другим человеком: теперь она модель с мужем-красавцем

В «Ералаше» снималось множество ярких и талантливых детей. Но Юлия Михайлина выделялась даже на фоне своих популярных коллег. Крупная девочка, она всегда играла сильных и властных героинь, готовых бросить вызов отпетым хулиганам. Серии с участием артистки стали классикой. Увы, киножурнал стал первой и последней актерской работой знаменитости.

После школы по совету экстрасенса звезда «Ералаша» поступила не в театральный, а в художественный институт. Студенческую жизнь барышня начала с кардинального преображения. Михайлина была влюблена в старшеклассника и решила похудеть ради того, чтобы парень обратил на нее внимание.

План сработал. От тучной школьницы не осталось и следа, а стройная красотка легко завоевала расположение юноши. Вскоре влюбленные поженились. После рождения двоих детей бывшая артистка оставила профессию и полностью сосредоточилась на семье. О кино Юлия Михайлина и не думает.