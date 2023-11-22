Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пышка из «Ералаша» стала другим человеком: теперь она модель с мужем-красавцем

Пышка из «Ералаша» стала другим человеком: теперь она модель с мужем-красавцем

22 ноября 2023 09:00
Пышка из «Ералаша» стала другим человеком: теперь она модель с мужем-красавцем

Из пухлощекой девчушки в роковую красотку.

В «Ералаше» снималось множество ярких и талантливых детей. Но Юлия Михайлина выделялась даже на фоне своих популярных коллег. Крупная девочка, она всегда играла сильных и властных героинь, готовых бросить вызов отпетым хулиганам. Серии с участием артистки стали классикой. Увы, киножурнал стал первой и последней актерской работой знаменитости.

После школы по совету экстрасенса звезда «Ералаша» поступила не в театральный, а в художественный институт. Студенческую жизнь барышня начала с кардинального преображения. Михайлина была влюблена в старшеклассника и решила похудеть ради того, чтобы парень обратил на нее внимание.

План сработал. От тучной школьницы не осталось и следа, а стройная красотка легко завоевала расположение юноши. Вскоре влюбленные поженились. После рождения двоих детей бывшая артистка оставила профессию и полностью сосредоточилась на семье. О кино Юлия Михайлина и не думает.

Пышка из «Ералаша» стала другим человеком: теперь она модель с мужем-красавцем
Фото: Кадр из тележурнала «Ералаш», социальные сети
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше