Пыльные обноски: как на самом деле создавалась киномода в СССР (фото)

Кино было одним из главных источников вдохновения для советских модниц. Прекрасные дамы охотно копировали образы героинь с больших экранов, хоть это и было непросто. Когда речь заходила про одежду, выбор у советских девушек был небольшой.

Полки магазинов изобилием не отличались. Чтобы достать хорошую ткань, нужно было постараться, а после еще и сшить наряд, как у той или иной актрисы. Между тем культовые картины подкидывали один модный образ за другим.

Многие помнят, какое значение нарядам придавала Людмила Свиридова в фильме «Москва слезам не верит». В первой серии проекта героиня Муравьевой на свою смену на хлебозаводе приходила как на праздник, чем заставляла коллег оборачиваться ей вслед. Зрительницы оставались в восторге и желали повторить многие из ее образов.

Повторяться были вынуждены и режиссеры. На самом деле киномода в СССР не отличалась разнообразием. Вещи, о которых мечтали миллионы женщин страны, на самом деле были пыльными обносками, кочующими из фильма в фильм.

Например, в одной из сцен картины Меньшова актриса Людмила Стоянова, сыгравшая корреспондента телевидения, предстала перед камерой в пышной розовой юбке. Точно такую же можно увидеть и на героине фильма «Девушка без адреса», а это значит, что запас стильных нарядов на «Мосфильме» был крайне ограничен.