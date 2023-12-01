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Пятно на репутации: Лазарев отличился со знаком минус на «Золотом граммофоне»

1 декабря 2023 07:30
Пятно на репутации: Лазарев отличился со знаком минус на «Золотом граммофоне»

Поведение музыканта не оставило его поклонников равнодушными.

Главные звезды отечественной эстрады собрались в минувшую среду на премии «Золотой граммофон». Среди гостей мероприятия была и Анастасия Волочкова, однако для нее торжественный вечер был омрачен скандалом.

Так, на красной ковровой дорожке балерина решила сфотографироваться с Сергеем Лазаревым. Музыкант привлекал внимание публики, примерив фиолетовый бархатный костюм, и активно снимался с другими звездами. Но, когда к нему подошла Волочкова, он, не задумываясь, отказал ей в снимке.

«Я не фотографируюсь, прости», — заявил Лазарев.

Поведение артиста шокировало не только Волочкову, но и всех его поклонников. Обсуждая ситуацию, фанаты осудили Лазарева. По их мнению, музыкант публично оскорбил балерину и сделал это намеренно.

Сама Волочкова при этом пока никак не прокомментировала ситуацию. Лазарев же попытался оправдаться, заявив, что в то время якобы уже опаздывал на подготовку к собственному выступлению.

Фото: legion-media, unsplash.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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