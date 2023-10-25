Пятно на репутации: главный добряк советского кино разрушил жизнь Валюхи из «Сватов»
Личную жизнь звезды сломали те, от кого она меньше всего ожидала подвоха.
Татьяна Кравченко кроме актерского таланта всю молодость слыла покорительницей мужских сердец. В актрису был влюблен если не первый, то каждый второй коллега по цеху.
Правда, далеко не всегда романы Кравченко имели хорошее окончание или приносили ей радость и счастье. Одной из интрижек, которая стала настоящим и болезненным разочарованием, была для Валюхи из «Сватов» влюбленность в очень известного актера.
Сердце Кравченко вдребезги разбил Андрей Леонов. «Всероссийский» папа из «Папиных дочек» был тоже влюблен в артистку, как и она в него. Но счастью пары помешала мягкотелость актера и жестокость его родителей.
В одном из телешоу артистка с болью в голосе рассказывала, что Леонов-младший вероломно бросил ее и навсегда прекратил всяческое общение лишь потому, что она пришлась не ко двору родителям молодого артиста. Леоновы-старшие поверили слухам о том, что Кравченко меняет мужчин как перчатки, и такой судьбы сыну не пожелали, поэтому продолжать отношения с молодой красавицей не позволили.
Оставшаяся у разбитого корыта из-за досужих и лживых разговоров актриса страдала по утраченной любви много лет, а об Андрее Леонове и их недолгом романе с теплотой и грустью вспоминает до сих пор.