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Пятно на безупречной репутации: этого фильма Гайдай стыдился до конца своих дней

1 октября 2023 10:30
Пятно на безупречной репутации: этого фильма Гайдай стыдился до конца своих дней

Сняв его, мэтр 5 лет боролся с депрессией.

Леонид Гайдай вошел в историю кино как один из величайших режиссеров советской эпохи. Мэтр подарил зрителям такие выдающиеся картины, как «Операция „Ы“», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию». Но даже в успешной карьере Гайдая случались творческие неудачи.

Постановщик долго вынашивал идею экранизации пьесы Николая Гоголя «Ревизор». Киностудия «Мосфильм» дала добро на съемки. Режиссер пригласил принять участие в картине опытных артистов Анатолия Папанова и Сергея Филиппова. Ничто не предвещало беды. Но цензоры раскритиковали итоговую работу.

Начальство потребовало поменять название с «Ревизора» на «Инкогнито из Петербурга». Также из фильма была вырезана значительная часть хронометража. Не оценили киноленту и зрители. После премьеры Леонид Иович впал в хандру и несколько лет не брался за новые картины в качестве режиссера.

Пятно на безупречной репутации: этого фильма Гайдай стыдился до конца своих дней
Фото: Igor Gnevashev, Russian Look/globallookpress.com, unsplash.com, кадр из фильма «Инкогнито из Петербурга» (1977)
Алла Новикова
Алла Новикова
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