Пятница из «Синьора Робинзона» в 72 года выглядит на 30: обомлеете, когда увидите

Итальянская комедия «Синьор Робинзон» покорила любителей кино по всему миру, и особенно хорошо ее восприняли советские зрители. Главного героя сыграл харизматичный Паоло Вилладжо, но все внимание публики привлекла исполнительница роли Пятницы.

Еще в юности Зеуди Арая победила на конкурсе «Мисс Эфиопия». И благодаря экзотической внешности красавица ярко выделялась на фоне своих европейских коллег. Именитые итальянские живописцы и режиссеры мечтали хотя бы раз поработать с привлекательной актрисой, поэтому она появлялась в разноплановых проектах.

Но сегодня кинодива занимается продюсированием и предпочитает оставаться за кадром. Критики могли бы подумать, что 72-летняя артистка просто боится своих возрастных изменений и не хочет в таком виде оказываться перед камерой. Однако Зеуди до сих пор выглядит точно так же, как и в 30 лет. У нее четкий овал лица, чарующий взгляд и практически нет морщин.