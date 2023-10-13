Пятница 13-е совпала с затмением: Володина сообщила, какими бедствиями это обернется для россиян

13 октября 2023 года — это уникальный день. В этом месяце 13-е число выпало на пятницу, создав «роковую» пару. К тому же страшная дата совпала с началом осеннего коридора затмений. Многие люди с содроганием ждут несчастий и катастроф. Свой комментарий по волнующему вопросу дала Василиса Володина.

Экс-ведущая программы «Давай поженимся!» поспешила успокоить россиян. Астролог призвала не бояться пятницы 13-го, ведь это рядовое сочетание, которое в среднем выпадает дважды в год. Такой день недели страшен только в американских фильмах ужасов. В свою очередь затмения влияют на жизнь людей куда сильнее и глубже.

Володина назвала это явление судьбоносным. Телезвезда подчеркивает, что затмение часто становится финальным аккордом различных процессов: например, может привести к разводу. В то же время глупо опасаться осеннего коридора, ведь явление лишь подчеркивает поворотные моменты в жизни, а не провоцирует беды. Об этом поведала Василиса Володина изданию «Телепрограмма».