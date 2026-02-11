Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Пятизвездочный тест: угадайте 5 легендарных советских артистов по 3 культовым фильмам с их участием

11 февраля 2026 07:29
Будет сложно, и одной лишь интуицией отделаться не получится. Пора вспоминать.

Советское кино любит подкидывать ловушки даже тем, кто уверен в своей насмотренности. Кажется, что всё просто: три фильма, одна звезда, имя всплывает само собой. Но именно в этот момент память начинает играть против вас.

Один артист мелькнул во второстепенной роли, другой ассоциируется с эпохой, но к конкретной тройке картин отношения не имеет, третий снялся в двух фильмах из списка — и этого уже достаточно, чтобы рука дрогнула.

Мы собрали пять заданий, в которых ваши логика, интуиция и киношный опыт должны вступить в симбиоз.

Где-то нужно вспомнить не главную роль, а эпизод. Где-то — отбросить очевидный вариант и копнуть глубже. А где-то — просто не поддаться автоматическому выбору, который кажется «слишком правильным».

Этот тест не про скорость и не про «угадайку». Он про внимание к деталям, любовь к советскому кино и умение отличать реальные факты от навязчивых ассоциаций. Подвохи будут. Ошибки возможны. Тем интересней результат.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
