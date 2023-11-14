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Пятиэтажный таунхаус: Тепляков посмеялся над своим новым жилищем (видео)

14 ноября 2023 15:45
Пятиэтажный таунхаус: Тепляков посмеялся над своим новым жилищем (видео)

Обстановка дома вызывает вопросы.

Семья Тепляковых прославилась благодаря гениальности своей старшей наследницы Алисы. Узнав о девочке, которая в возрасте ученицы начальной школы уже поступила в МГУ, журналисты тут же попытались разведать подробности ее жизни. Выяснилось, что глава семейства Евгений Тепляков разработал свои методы воспитания вундеркиндов и активно опробовал их на собственных восьмерых детях-погодках.

Никто из наследников мужчины не посещает детский сад или школу. Все обучение лежит на плечах родителей. При этом многодетная семья ютится в «однушке» площадью 30 квадратов. Тепляковы стоят на очереди как нуждающиеся в улучшении жилищных условий и пока только надеются на новую квартиру.

А в недавнем видео Евгений порадовал подписчиков новостью о том, что семье выделили дом. Но вскоре выяснилось, что это лишь шутка. Сзади него в ролике находился кукольный домик, обстановку которого он и прокомментировал.

«Замечательный дом. Немножко он пока без отделки, нужно приложить усилия. Но в целом неплохой пятиэтажный таунхаус», — с сарказмом отметил Тепляков на YouTube-канале «Учимся с Алисой».

Фото: Кадр YouTube, видео YouTube «Учимся с Алисой»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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