«Пятеро уехали в Израиль»: Авербух не смолчал о предателях

Неожиданные переезды отечественных артистов в другие страны на фоне происходящих в мире событий немало возмутили и даже озлобили россиян. Многие из них были искренне обескуражены бегством и предательством — как называют это пользователи Сети — бывших кумиров.

А вот Илью Авербуха такая ситуация, вероятно, не удивила. Кроме того, что в 90-е годы он вместе со многими другими спортсменами отправился в США, чтобы продолжить карьеру фигуриста, он видел «предательство» родины на примере собственного отца.

Выходец из семьи простого советского инженера был свидетелем повальной иммиграции за рубеж еще во времена СССР.

«Отец работал на заводе, не знаю точно, что именно они разрабатывали, но в итоге из шести человек пять уехали в Израиль, а он один остался разрабатывать дальше», — поделился спортсмен в шоу «Мой герой ».

Сам Авербух за границей не задержался. Причиной возращения в Россию много лет назад он называл большие амбиции, реализовать которые в Америке при всем ее богатстве возможностей было просто невозможно.