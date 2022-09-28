Пять жен встретились на похоронах «русского» старика: одной из них была Брижит Бардо

Французский режиссер Роже Вадим имел русские корни. Его отец был родом из Киева, но оказался в числе белоэмигрантов и покинул Российскую империю, после чего получил гражданство Франции.

В Париже Роже Вадим увлекся театром, а вскоре и женился. Его супругой стала тогда еще никому не известная актриса Брижит Бардо. Именно ее он снял в фильме «И Бог создал женщину», который подарил супругам известность. Спустя год влюбленные приняли решение о расставании.

Второй женой кинодела стала Аннетт Стройберг. Она также снималась в картинах мужа, которому подарила дочь Натали. Когда малышке было два года, ее родители развелись.

Затем Роже влюбился в Катрин Денев. От этих отношений у него появился сын Игорь. Однако на актрисе режиссер так и не женился. Его третьей супругой была Джейн Фонда. Именно ее старшая дочь режиссера называла любовью всей его жизни. Как бы там ни было, в 1987 году возлюбленные расстались.

Вскоре Роже женился в четвертый раз — на Катрин Шнайдер, в браке с которой у него появился сын Иван. Через полтора года и этот брак распался. Последней, пятой, женой знаменитости была актриса Мари-Кристин Барро, с которой режиссер прожил 10 лет. Супругов разлучила смерть кинодела. Любопытно, что на его похоронах была не только Барро, но и все ее предшественницы.