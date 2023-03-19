Пять разводов даром не прошли: что стало с красавцем-качком Лоренцо Ламасом (фото)

Лоренцо Ламас прославился после выхода сериала «Отступник». Вся женская аудитория сходила с ума от этого горячего красавца с роскошной шевелюрой. Что стало с плейбоем 90-х спустя 30 лет?

На пике своей карьеры у Ламаса не было отбоя от поклонниц. Актер отвечал женщинам взаимностью и не отказывал дамам во внимании. Любвеобильный Лоренцо был женат целых пять раз, но ни один из этих браков не принес ему счастья.

Самые долгие отношения у Ламаса были с его четвертой женой, моделью Шоной Сэнд. Она родила от актера троих детей, однако общие наследники не сплотили супругов. Они прожили вместе шесть лет, что для Лоренцо стало своеобразным рекордом, ведь остальные браки длились еще меньше.

Бурная личная жизнь плохо сказалась на внешности актера. Сегодня Ламасу 65 лет, однако он выглядит как потрепанный старик. Несмотря на то, что ему удалось сохранить свою фигуру, внешность бывшего плейбоя не выдерживает никакой критики. Теперь это седой дедушка с «помятым» лицом и тусклым взглядом, который не имеет ничего общего с красавчиком из 90-х.