Пять причин пойти налево: женщинам на Руси разрешали наставлять рога мужу

Так могли поступать далеко не все.

Нравы в Древней Руси считались довольно пуританскими. Однако в семьях там не всегда соблюдали верность.

Например, замужним женщинам разрешены были связи на стороне. Прибегать к изменам они могли лишь по нескольким причинам.

Так, если муж отказывается от выполнения супружеского долга, жена могла законно наставлять ему рога. Обычно об этих отношениях в небольших поселках знали все.

Определенную свободу в интрижках женщине давал и уход мужа на войну, особенно если от него долго не было вестей. Кроме того, русские крестьянки часто становились объектом любовного интереса барина.

Воспрепятствовать этой связи не могла ни сама женщина, ни ее законный супруг. Более того, у некоторых владельцев крепостных было право на первую брачную ночь с девушками.

А до принятия христианства женщин на Руси и вовсе освобождали от жестких ограничений по части целомудрия. Даже в браке они могли иметь несколько партнеров, которым не хранили верность.