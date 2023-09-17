Пьяный изводил Домнину: Костомаров раскрыл причину расставания с женой

В народе давно ходят слухи о проблемах Романа Костомарова с алкоголем. Александр Жулин не стал скрывать: его бывший подопечный действительно любил в свое время выпить. Бывало, что фигурист приходил на тренировки с перегаром. Тогда педагогу пришлось ввести штрафные санкции, но и они не всегда помогали.

Сам чемпион подтвердил слова экс-наставника. Он вспомнил, как однажды в опьянении не мог даже дойти до своего номера и уснул прямо в коридоре. Иностранцы, заставшие звезду в таком виде, были обескуражены. К счастью, возмутительные выходки не сильно отразились на карьере знаменитости.

А вот Оксана Домнина чуть навсегда не бросила любимого из-за пагубного пристрастия. Все случилось в 2013 году: спортсменка просто взяла и ушла от избранника. И прихватила маленькую дочь.