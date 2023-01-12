Пьяный дебош и драка с врачами: вот в кого превратились «Сволочи» за 17 лет

Фильм «Сволочи» рассказал сложную историю отряда смертников, состоящего из сирот. Эта драма отпечаталась в сердцах российских зрителей, а молодые артисты еще долго оставались популярными. И все же не каждый из них смог грамотно распорядиться своей славой.

Олег Буганов, сыгравший Принца, не смог отделаться от своего образа и после съемок в нескольких сериалах решил забросить актерскую профессию. Несколько лет назад он вновь напомнил о себе. Однако повод был не самый приятный. Молодой человек не контролировал себя и выпил лишнего, а позже вместе с друзьями устроил дебош и даже конфликтовал с полицейским, пытавшимся его утихомирить.

Портал Life сообщает, что у Кирилла Емельянова, исполнившего роль Студера, оказались куда более серьезные проблемы с алкоголем. Когда-то перспективный молодой актер допился до такого состояния, что избил фельдшера и так же, как бывший коллега по фильму, решил поспорить с полицейским.