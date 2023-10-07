Пьянство, чванство и разврат: что творилось на съемках фильма «Три плюс два»

Комедия «Три плюс два» известна как романтичная курортная история, совершенно невинная, даже по меркам СССР. Но снимали картину в такой обстановке, которая удивила бы даже современный Голливуд. Подробности стали известны лишь спустя много лет.

Если бы на экраны вышли закадровые подробности фильма, они получили бы рейтинг «18+». Смелые эксперименты начались с того момента, как все актрисы прибыли на площадку недостаточно загорелыми для курорта. Тогда режиссер велел им круглосуточно принимать солнечные ванны. Даже в город они должны были ходить в купальниках и плавках, из-за чего несколько раз попадали в отделение милиции.

Нередко на съемках актеры перебирали со спиртным. Наталью Кустинскую даже пришлось везти в больницу с алкогольным отравлением. Не обошлось и без романов на съемочной площадке. С красавицей Фатеевой закрутил интрижку Андрей Миронов, а Евгений Жариков во всю ухаживал за Кустинской.