«Пьяного голубя» не заметили: вас восхитит история заставки «В мире животных»

Дебютный выпуск «В мире животных» вышел на советские экраны в конце 60-х годов. Однако формат первых передач совсем не походил на тот, который знаем мы. Тогда зрителям просто показывали кадры с дикой природой. Начало не сопровождалось ни заставкой, ни музыкой. Судьбоносный для программы переход произошел в 1969 году.

Тогда к штату создателей проекта присоединился режиссер Александр Згуриди. Именно с его легкой руки передачу стала предварять мультипликационная заставка. А в качестве саундтрека выбрали композицию под названием Colombe Ivre, что переводится как «пьяный голубь». Эту веселую мелодию сочинил Поль Мориа — французский музыкант, известный тогда во всем мире.

Однако заставку и главную композицию поменяли через пять лет по инициативе Згуриди. Теперь передача «В мире животных» начиналась с того самого видеоряда, ставшего впоследствии легендарным. А вместо «Пьяного голубя» зазвучала более возвышенная композиция того же Мориа — Alouette, что означает «жаворонок». Именно этот саундтрек знаком советским и российским телезрителям, а вот про «Пьяного голубя» уже давным-давно забыли.