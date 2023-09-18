«Пьяная виснет на мужиков»: видео с концерта Славы вызвало оторопь у людей

Кризис в личной жизни певицы Славы сделал свое дело. Артистка всегда отличалась взбалмошным характером, но теперь совсем забыла о нормах приличия.

Звезда объявила о расставании с Анатолием Данилицким, узнав, что тот проводил время в компании женщин низкой социальной ответственности. Исполнительница была уверена, что не сможет простить предательство, но впоследствии смягчилась и вернулась к мужу. И хоть брюнетка уверяет всех, что снова счастлива, ее поведение заставляет народ в этом сомневаться.

Знаменитость топит печаль на дне бутылки и ищет утешение в объятиях других мужчин. В социальных сетях появилось видео с концерта Славы. И то, что вытворяет пациентка Тимура Хайдарова, вызывает оторопь у людей.