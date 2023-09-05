«Пьяная»: странные танцы Орбакайте на концерте рассмешили народ (видео)

Несмотря на свои частые путешествия и жизнь то в США, то в России, Кристина Орбакайте успевает радовать поклонников концертами. Ее выступления проходят не только в столицах, но и в провинциальных городах, однако некоторые шоу вызывают лишь недоумение у фанатов.

Так, в социальных сетях распространился ролик, в котором Орбакайте исполняет композицию «Пьяная вишня». Примерив короткое облегающее платье черного цвета, артистка зажигательно танцует вместе с подтанцовкой.

Поклонники не смогли пройти мимо ролика с участием Орбакайте, но многих запись лишь рассмешила. По их мнению, танцы артистки выглядят неестественно и странно, поэтому ей нужно скорее обратиться за советом к профессиональному хореографу.