Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Пьяная»: странные танцы Орбакайте на концерте рассмешили народ (видео)

«Пьяная»: странные танцы Орбакайте на концерте рассмешили народ (видео)

5 сентября 2023 21:00
«Пьяная»: странные танцы Орбакайте на концерте рассмешили народ (видео)

Подписчики не стали скрывать свое мнение.

Несмотря на свои частые путешествия и жизнь то в США, то в России, Кристина Орбакайте успевает радовать поклонников концертами. Ее выступления проходят не только в столицах, но и в провинциальных городах, однако некоторые шоу вызывают лишь недоумение у фанатов.

Так, в социальных сетях распространился ролик, в котором Орбакайте исполняет композицию «Пьяная вишня». Примерив короткое облегающее платье черного цвета, артистка зажигательно танцует вместе с подтанцовкой.

Поклонники не смогли пройти мимо ролика с участием Орбакайте, но многих запись лишь рассмешила. По их мнению, танцы артистки выглядят неестественно и странно, поэтому ей нужно скорее обратиться за советом к профессиональному хореографу.

«Что за танцы? Ноги заплетаются. Пьяная вишня вышла на сцену», «Голоса нет, но красотка редкая», «Зачем так ногами махать», — пользователи Сети не могут сдержать эмоций при виде артистки.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
7 комментариев
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше