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Пьяная на унитазе: россиянка ахнула, увидев в поезде нетрезвую звезду «Сватов»

25 августа 2023 16:00
Пьяная на унитазе: россиянка ахнула, увидев в поезде нетрезвую звезду «Сватов»

Актриса мало понимала происходящее.

В этом году имя Татьяны Кравченко то и дело появляется в сводках новостей. Актриса без предупреждения не появилась на спектакле на гастролях, попросту исчезнув. Тогда даже среди ее коллег поползли слухи об алкоголизме звезды «Сватов».

Теперь эти сплетни подтверждают и случайные очевидцы. В Сети появился снимок экранной «Валюхи», которая с трудом идет по улице — с двух сторон ее поддерживают люди. Как утверждают свидетели происходящего, Кравченко не могла передвигаться сама.

Источники заявляют, что всему виной пристрастие артистки к спиртному. Одна из пользовательниц соцсетей, светский блогер и автор Telegram-канала «НеБожена» заявила, что на днях столкнулась с актрисой в поезде из Санкт-Петербурга в Москву. Женщина зашла в туалет и обнаружила там, в кабинке, звезду сериалов, которая в нетрезвом виде сидела на унитазе.

Кравченко даже не потрудилась закрыть дверь в уборную и мало понимала происходящее. Состояние артистки вызвала жалость у блогера.

Фото: Кадры из сериала «Сваты»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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