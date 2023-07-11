«Пузо торчит» и «колхозница»: изменившаяся Трусова подверглась жесткой критике

Последние месяцы любители спорта активно обсуждают Александру Трусову. Сначала олимпийская чемпионка ушла от своего тренера Этери Тутберидзе, а теперь шокировала поклонников лишним весом.

Так, в социальных сетях появилось видео, на котором спортсменка играет в петанк. Для уличной игры она выбрала кожаные алые брюки и короткий топ, а дополнила образ массивными черными ботинками.

Пользователи Сети не прошли мимо видео девушки. В комментариях они осудили Трусову за выбор одежды. По их мнению, в полностью алом образе фигуристка выглядит «нелепо». Также отметили они и изменения фигуры знаменитости, которая, по их мнению, перестала следить за собой. И это точно скажется на ее спортивных результатах.

«Вижу только, что пузо торчит», «Ужасный наряд», «Колхозница», «Совсем нет вкуса», «Ей бы к стилисту, позорище»,

— делятся мнением пользователи Сети.