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Путевка в Турцию обойдется в копейки: известная ведущая в восторге от этого лайфхака

1 сентября 2023 06:45
Путевка в Турцию обойдется в копейки: известная ведущая в восторге от этого лайфхака

У россиян появилась возможность сэкономить на отдыхе.

Несколько недель назад туроператоры начали предлагать путешественникам путевки в Турцию по новой системе. Теперь желающие могут выбрать пакет all inclusive, в который не будет включен алкоголь. И подобный тур обойдется в среднем на 7-9% дешевле обычной путевки.

Как оказалось, путевки пользуются большой популярностью. Многие трезвенники обрадовались такой возможности, ведь до этого переплачивали за свои туры и не пользовались всеми его возможностями. Оценила идею и Дана Борисова, которая давно отказалась от распития спиртного.

«Поддерживаю, естественно, такую инициативу», — рассказала телеведущая порталу Life.

Также она подчеркнула, что ей неприятно находиться в компании отдыхающих, которые употребляют алкоголь. А подобные пакеты позволят ей наслаждаться поездкой в кругу таких же трезвенников.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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