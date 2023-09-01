Путевка в Турцию обойдется в копейки: известная ведущая в восторге от этого лайфхака

Несколько недель назад туроператоры начали предлагать путешественникам путевки в Турцию по новой системе. Теперь желающие могут выбрать пакет all inclusive, в который не будет включен алкоголь. И подобный тур обойдется в среднем на 7-9% дешевле обычной путевки.

Как оказалось, путевки пользуются большой популярностью. Многие трезвенники обрадовались такой возможности, ведь до этого переплачивали за свои туры и не пользовались всеми его возможностями. Оценила идею и Дана Борисова, которая давно отказалась от распития спиртного.

«Поддерживаю, естественно, такую инициативу», — рассказала телеведущая порталу Life.

Также она подчеркнула, что ей неприятно находиться в компании отдыхающих, которые употребляют алкоголь. А подобные пакеты позволят ей наслаждаться поездкой в кругу таких же трезвенников.