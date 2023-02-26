Путают со взрослым сыном: гляньте, каким стал красавчик из «Тропиканки» к 52 годам

В эпоху «бразилиады» на ТВ все российские зрительницы сходили с ума от латиноамериканских красавчиков. Одним из любимцев женщин стал Марсио Гарсия, известный по телехиту «Тропиканка». Как он изменился за прошедшие годы?

Сегодня актеру 52 года, и он остается в потрясающей форме. Правда, теперь актер уже не тот жгучий брюнет, каким был 30 лет назад. Марсио почти полностью поседел, но это не портит его образ.

А недавно артист поделился свежим фото со своим старшим сыном Педро. Восхищенные подписчики отметили, что Марсио выглядит рядом с отпрыском как его старший брат. Невозможно поверить, что между ними большая разница в возрасте.

Гарсия прославился после выхода «Тропиканки» — сериал стал его дебютной киноработой. Марсио всегда соглашался только на роли положительные героев, чтобы не портить свой имидж. Лишь однажды он нарушил свой принцип и сыграл плохого парня в теленовелле «Знаменитость». Также Гарсия пробовал себя в качестве ведущего и успешно справлялся с этим ремеслом.