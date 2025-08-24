Меню
Киноафиша Статьи Путь к счастью мужчины лежит через… Тоторо: ученые доказали пользу шедевров студии Chibli (хейтерам аниме — соболезнуем)

24 августа 2025 15:42
Теперь знаете, что включать в особенно тревожные дни.

Если верить науке, сделать человека счастливее может не только спорт и медитация, но и аниме. Серьезно: исследование, проведенное учеными из Лондона, США и Японии, показало, что просмотр шедевров студии «Гибли» заметно повышает уровень удовлетворенности жизнью у молодых людей.

И речь не о метафорах, а о цифрах — замеры проводились по всем правилам психологии.

В эксперименте участвовали более пятисот аспирантов японского университета Кюсю Санге. Одним дали поиграть в The Legend of Zelda: Breath of the Wild, другим — включили семиминутные фрагменты «Моего соседа Тоторо» и «Ведьминой службы доставки».

Третья группа получила комбо — сначала игра, потом мультфильмы. Контрольная же группа, увы, сидела на обычных занятиях.

Результаты — показательны. Если «чистая» игра подняла средний уровень счастья участников до 4,56 балла (против 3,17 у студентов с пар), то «гибли-группа» ушла еще выше — до 5,45. А у тех, кто успел и поиграть, и погрузиться в мир Миядзаки, счастье буквально зашкалило: плюс 130% к показателям контрольной группы.

Ученые объясняют такой эффект тем, что мультфильмы «Гибли» не только развлекают, но и вызывают мягкую ностальгию.

Герои вроде Тоторо или ведьмочки Кики возвращают зрителя в детство, но без горького привкуса утрат — скорее с ощущением, что мир все еще может быть теплым, добрым и немного волшебным. Именно эта эмоциональная подпитка, как считают исследователи, и усилила эффект игры.

Студия «Гибли» в очередной раз доказала, что ее сказки работают как эмоциональная терапия. А значит, в следующий раз, когда жизнь покажется слишком суровой, уместно будет сказать себе: «Стоп, пора навестить Тоторо».

Ранее мы писали: «Ван Пис», ты больше не папочка: новое аниме Netflix заставило команду Соломенной Шляпы пасти задних

Фото: Кадр из аниме «Мой сосед Тоторо» (1988), «Ведьмина служба доставки» (1989)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
