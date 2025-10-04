Меню
4 октября 2025 08:27
Поиск локаций занял больше, чем процесс съемок на них. 

«Ваше благородие, госпожа удача…» — этот припев звучит перед каждым запуском с Байконура. Но за песней и кадрами фильма «Белое солнце пустыни» (1970) скрывается своя история: поиски пустыни без кустов, дом Верещагина, который ветром разваливало прямо во время съёмок, и даже бандит из Махачкалы, попавший в кадр ради возвращённых часов.

Сухов и гарем: от Ленинграда до Каракумы

Первый кадр — сон красноармейца Сухова о собственном гареме. Его сняли вовсе не в Азии, а в деревне Мистолово под Ленинградом, на даче композитора Исаака Шварца. Здесь Сухов пил чай с женами в сарафанах и думал о родной Катерине Матвеевне. Все вставки с супругой снимались там же.

Когда дело дошло до настоящей пустыни, группа уехала в Дагестан, к бархану Сарыкум. Да-да, пустыню нашли именно в стране гор. Ученые до сих пор спорят, как песчаные барханы образовались там.

В пустыне ктёра Спартака Мишулина (Саид) закопали в песок — настолько натурально, что его реально засасывало. Пришлось соорудить ящик с табуреткой и фанерой, чтобы актёр не утонул в песке. А между дублями его прикрывали зонтом от палящего солнца. По воспоминаниям Мишулина, во время съёмок у его лица проползла змея, а чуть позже на голову едва не наступил верблюд.

Но этих сцен оказалось мало. Режиссёр Владимир Мотыль потребовал «настоящих песков без кустов». Для этого в Туркмении несколько недель облетали Каракумы на вертолёте.

Подходящее место нашли у развалин древнего города Мерва. Солдаты неделями зачищали крепость: выкорчёвывали сухие кусты, пока пустыня не стала «кинематографической». Там же сняли крепости Кыз-Гала, Абдуллахан-Кала и мавзолей султана Санджара, на котором Сухов установил своё легендарное пулемётное гнездо.

Дом Верещагина и Каспийское море

Пустыню нашли в горах, а крепость «зачистили» солдаты: где снимали «Белое солнце пустыни»

По сюжету — восточное побережье, по факту — западное. Съёмки у моря проходили в Дагестане, неподалёку от Махачкалы, на берегу Каспия. Дом Верещагина оказался декорацией: деревянный каркас с фанерными стенами. Ветры ломали его регулярно, и каждый раз декорацию собирали заново.

Однажды у съёмочной группы утащили реквизит, а позже украли уникальные часы Сухова — карманный хронометр «Павел Буре», переделанный в наручные. Вернуть их помог местный криминальный авторитет: взамен он попросил роль. Так в фильме появился бандит в красной рубахе — случайный вор, ставший частью истории советского кино.

Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР).

