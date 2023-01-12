Пустят в расход на органы: принц Гарри перешел черту чудовищным откровением

Не так давно принц Гарри выпустил собственные мемуары, в которых постарался быть максимально откровенным. На страницах автобиографии он поделился многими шокирующими фактами из своей жизни и даже признался, почему, по его мнению, он появился на свет.

Так, по словам младшего сына принцессы Дианы, его родители решились на второго ребенка совсем не из-за любви к детям. Принц Гарри, по его собственному мнению, появился на свет лишь для того, чтобы стать донором органов, если с его братом произойдет какое-то несчастье.

«Я появился на свет на случай, если что-то случится с Вилли», — уверен внук Елизаветы.

При этом супруг Меган Маркл не раскрыл какие-либо подробности своего заявления. Также он не объяснил, почему в таком случае родственники позволили ему пойти в армию и никак не оберегали все эти годы.

Не прокомментировал откровение и сам принц Уильям. После выхода книги ни он, ни другие члены королевской семьи пока никак не высказались по этому поводу, а также не высказали свое отношение к документальному сериалу герцогов Сассекских о своей жизни.