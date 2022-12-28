Пустой карман: астрологи назвали знаки Зодиака, которых в 2023 году ждет нищета

В наступающем году в карманах у представителей этих знаков будет пусто.

Новый год, как ни крути, любимый с детства праздник, наступления которого все с нетерпением ждут. Однако вместе с радостью от общей атмосферы чуда, развлечений и подарков он несет с собой множество материальных затрат. Новогодний стол, презенты для коллег и близких, украшение дома - вот только несколько пунктов из большого списка покупок. Неудивительно, что после праздничных каникул многие остаются с пустыми кошельками и с нетерпением ждут следующей зарплаты. Астрологи предупреждают - некоторым знакам зодиака необходимо затянуть пояса уже сейчас, потому что 2023 год не принесет им финансовой удачи.

Овен

Представители огненного знака почувствуют нехватку средств уже в первые недели нового года. Вполне возможно, что поначалу они не поймут всей серьезности ситуации и будут продолжать тратить деньги налево и направо. Однако когда финансовые трудности станут очевидными, Овен испытает приступ настоящей паники.

Согласно прогнозам, положение наладится уже в середине лета.

Дева

Люди, рожденные под знаком Девы, в 2023 году не будут почивать на лаврах. Придется хорошенько потрудится, чтобы заработок не только покрывал необходимые расходы, но еще и давал возможность ни в чем себе не отказывать. Небесные светила сулят земному знаку двенадцать месяцев практически непрерывного труда, однако затраченные усилия будут с лихвой компенсированы.

Стрелец

Амбициозные Стрельцы не привыкли отказывать себе ни в чем - и, вполне возможно, именно поэтому уже в самом начале года оказались на мели. Уроженцы огненного знака имеют привычку жить на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая.

Но для того, чтобы в новом году стабильное финансовое положение сохранилось, придется изрядно попотеть.

Козерог

Согласно прогнозам астрологов, первая половина года Черного Водяного Кролика для Козерогов будет вполне благополучной. А вот начиная с осени для этого земного знака наступит финансовая черная полоса - звезды рекомендуют заранее откладывать деньги, чтобы встретить ее во всеоружии. К счастью, продлятся неудачи недолго, всего лишь до Нового года.

Рыбы

Еще один знак зодиака, финансовое положение которого будет нестабильным - это Рыбы. Месяцы успеха и прибыли будут чередоваться с неудачами и безденежьем.

Чтобы не остаться у разбитого корыта, астрологи рекомендуют представителям водного знака найти дополнительные источники заработка или заранее отложить часть доходов “в чулок”.

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