Пустое место: Тарасова дала звонкую оплеуху Трусовой после роковой ошибки

Карьера Александры Трусовой сильно пострадала, и в этом виновата сама фигуристка. Такого категоричного мнения придерживается знаменитый тренер Татьяна Тарасова.

Спортсменка уже не раз показывала свой непростой характер. «Русская ракета» мечтала взять золото на Олимпиаде, но удостоилась лишь серебра. И до Игр в Пекине, и после одиночница меняла тренеров: сначала ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, затем снова начала заниматься у «Снежной королевы», а после перешла от нее к Светлане Соколовской.

Эти метания привели к плачевному результату. Трусова добилась лишь того, что из прославленной чемпионки превратилась в пустое место. И все из-за одной роковой ошибки, как считает судья «Ледникового периода».

«Пропала в никуда. Нужно было остаться у Тутберидзе», — отметила Татьяна Анатольевна в беседе с порталом Sport 24.

По мнению наставницы, если бы Трусова «нашла в себе силы вернуться» к Тутберидзе, то смогла бы добиться еще больших успехов.