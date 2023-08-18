Пустился во все тяжкие: раскрыты детали ссоры Тарасовой и Ягудина

Долгие годы Татьяна Тарасова была тренером Алексея Ягудина. Именно она привела фигуриста к многочисленными победам, но, как оказалось, одна ссора могла навсегда закончить их сотрудничество.

Так, перед переездом в США чемпион тренировался в компании итальянских танцоров на льду Барбары Фузар-Поли и Маурицио Маргальо. И вечером накануне рейса коллеги предложили фигуристу устроить вечеринку. Все вместе они отправились в бар, но празднование затянулось надолго, поэтому на сон у спортсмена в итоге оставалось лишь два часа.

В итоге Ягудин проспал звонок консьержа и едва не опоздал на рейс. Из кровати его подняла сама Тарасова, которая сначала помогла ему собраться, а потом отчитала.

«Тарасова строго и четко сформулировала правило, которого я должен был придерживаться всегда. Она заявила: „Такое больше не повторится. Ты всегда будешь находиться, где нужен, и так будет всегда!“», — цитирует слова Ягудина Sport24.

Тогда спортсмен понял, что больше не должен позволять себе лишнего. С того времени он держал себя в руках и продолжил тренировки с Тарасовой.