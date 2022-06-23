«Пусть живет тем, что имеет»: Федосееву-Шукшину втянули в грязный скандал

Татьяна Судец раскрыла подробности своей ссоры с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Как оказалось, конфликт знаменитостей продолжается уже около полугода.

По словам журналистки, Федосеева-Шукшина позволила себе предать некогда свою лучшую подругу Татьяну Параманову, с которой общалась более 10 лет, обвинив ее в воровстве. Подобное отношение показалось Судец неприемлемым, ведь, как она уверена, артистка предала своего близкого человека, поэтому она решила полностью прекратить все отношения с бывшей избранницей Бари Алибасова. Судец даже не знает подробности состояния здоровья своей бывшей подруги и не собирается никогда восстанавливать их отношениях.

«Для меня она подлая и нерукопожатная... Пусть живет тем, что имеет», — цитирует слова телеведущей портал Prozvezd.info.

Отметим, что Федосеева-Шукшина предпочитает хранить молчание и пока никак не комментировала заявления Татьяны Судец.