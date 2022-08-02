«Пусть захлебнутся»: Ольга Орлова резко отбрила хейтеров

Ольга Орлова рассказала, как справляется с нападками хейтеров. Как оказалось, певица не считает ненавистников авторитетами для себя.

По словам артистки, она регулярно сталкивается с критикой в свой адрес. Кто-то считает ее бездарной певицей, а другие уверены в отсутствии стиля у исполнительницы. Как призналась Орлова, она старается не обращать внимание на подобные высказывания и ориентируется лишь на свое собственное мнение.

При этом артистка уверена: многие хейтеры, с которыми она сталкивается в сети, могут разглядеть плохое в совершенно любом человеке. И она старается не идти их путем и не концентрироваться на негативе.

«Я всегда замечаю прекрасное! А остальные пусть захлебнутся в своей желчи», — пишет Орлова в своих социальных сетях.

По мнению певицы, именно ее пример может помочь справиться с ненавистью в социальных сетях. Фанатам, как уверена Орлова, нужно также не обращать внимания на критику.