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Киноафиша Статьи «Пусть захлебнутся»: Ольга Орлова резко отбрила хейтеров

«Пусть захлебнутся»: Ольга Орлова резко отбрила хейтеров

2 августа 2022 14:50
«Пусть захлебнутся»: Ольга Орлова резко отбрила хейтеров

Певица не стала молчать о критике в социальных сетях.

Ольга Орлова рассказала, как справляется с нападками хейтеров. Как оказалось, певица не считает ненавистников авторитетами для себя.

По словам артистки, она регулярно сталкивается с критикой в свой адрес. Кто-то считает ее бездарной певицей, а другие уверены в отсутствии стиля у исполнительницы. Как призналась Орлова, она старается не обращать внимание на подобные высказывания и ориентируется лишь на свое собственное мнение.

При этом артистка уверена: многие хейтеры, с которыми она сталкивается в сети, могут разглядеть плохое в совершенно любом человеке. И она старается не идти их путем и не концентрироваться на негативе.

«Я всегда замечаю прекрасное! А остальные пусть захлебнутся в своей желчи», — пишет Орлова в своих социальных сетях.

По мнению певицы, именно ее пример может помочь справиться с ненавистью в социальных сетях. Фанатам, как уверена Орлова, нужно также не обращать внимания на критику.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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