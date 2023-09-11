Пусть Вайкуле отдувается: Пугачева сбежала от латвийских журналистов

После эмиграции Аллы Пугачевой многие журналисты надеялись заполучить ее для интервью. Звезда и так редко общается с репортерами, а сейчас и вовсе превратилась в эксклюзивного героя для шоу, уговорить которого на разговор не так уж и просто.

Впервые появиться в программе она должна была на латвийском телевидении буквально на днях. Поговаривали, что все договоренности с большим трудом были достигнуты. Однако обещанного большого интервью так и не случилось.

Вместо этого Пугачева просто сбежала от латвийских журналистов, предоставив отдуваться за себя супругу и близкой подруге Лайме Вайкуле. Именно в таком составе звезды провели беседу с журналистами.

К большому разочарованию поклонников и зрителей, долгожданного резонанса не случилось. В эфире прозвучали лишь давно известные истины про дружбу двух певиц, которая тянется уже очень много лет. Муж Аллы Пугачевой тоже обошелся без сенсаций и в основном рассказывал старые байки.