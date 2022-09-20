«Пусть страдает»: Крамаров не просто так стал заложником в СССР

Имя Савелия Крамарова не нуждается в представлении. Один из самых узнаваемых актеров советского кино, безусловный «король эпизода» и полная гарантия того, что зритель, увидев его на экране, будет хохотать во все горло.

В 1981 году актер эмигрировал в Соединенные Штаты, а до этого несколько лет пытался уехать в Израиль, где уже жил его дядя. В январе 1981 года, за несколько месяцев до эмиграции, Крамаров дал откровенное интервью журналистам «Нью-Йорк таймс», в котором рассказал о причинах того, почему его не выпускают из СССР.

«Если разрешить мне покинуть Советский Союз, им придется стереть мое лицо с советского экрана, как лицо отщепенца или предателя... Они полагают, что лучше пусть страдает один человек, чем финансово пострадает государство», — с горечью отмечал актер.

По словам Крамарова, он просто стал заложником собственного успеха и популярности в СССР.