«Пусть люди это увидят»: подробности скандала Шаляпина с известным журналистом слили в Сеть

Прохор Шаляпин прокомментировал конфликт с журналисткой Аленой Жигаловой. Как оказалось, музыкант специально стал гостем ее YouTube-проекта.

Вот уже несколько месяцев шоумен и телеведущая регулярно обмениваются публичными оскорблениями. Чтобы разрешить ситуацию, Шаляпин решил даже стать гостем одного из ближайших выпусков скандального шоу Жигаловой. Однако беседа знаменитостей пошла не по плану и закончилась рукоприкладством, ведь журналистка, по словам Шаляпина, «выдрала» ему клок волос.

«Смотрите программу у Алены. Пусть люди все это увидят», — цитирует слова музыканта Teleprogramma.pro.

При этом шоумен отказался признаваться, удалось ли им уладить продолжительный конфликт. Как он отметил, поклонники сами все поймут после просмотра выпуска, а пока он не может поделиться подробностями.