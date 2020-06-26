«Пусть целует потолок»: Виктория Боня дала совет сломавшей нос Собчак 

Виктория Боня и Ксения Собчак недолюбливают друг друга еще со времен скандальной стройки, поэтому неудивительно, что часто перекидываются злобными посланиями в сети. Когда ведущая неудачно упала и сломала нос, Боня в мягкой форме выразила все, что давно хотела.

Она выложила в свой микроблог оригинальное видеообращение, посвященное Собчак. В нем девушка заявила, что обязательно нужно прощать всех своих врагов и недругов, потому она прощает Собчак и даже готова предложить ей помощь. Боня решила пригласить Ксению Анатольевну на свой vip-курс по омолаживанию лица. Модель считает, что теледиве это как раз кстати.

Она пожелала Собчак скорейшего выздоровления и даже придумала новое упражнение для лица, которое идеально подойдет ведущей. Боня сказала, чтобы Ксения лежала в больнице и целовала потолок. Важно при этом расслабить мышцы лба и глубоко дышать. Виктория продемонстрировала на себе, как Собчак следует выполнять это упражнение.

Фолловеры звезды оценили жесткий троллинг и написали, что Боня сделала это мастерски.

Напомним, Ксения Собчак сообщила, что сломала нос, поэтому ей пришлось обратиться за помощью к медикам.