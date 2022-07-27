Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Рэпер задолжал более миллиона рублей налоговым службам.
Только недавно Анастасия Ивлеева устраивала экскурсию по холостяцкой квартире Элджея, куда музыкант переехал после их развода. Блогер восхищалась дизайном и дорогим интерьером жилья, отмечая, что музыкант не поскупился на вложения в недвижимость. В его квартире нашлось место для современной техники и для картин модных художников.
Но как выяснилось, таким образом рэпер просто пускает пыль в глаза. Теперь правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу. Как удалось узнать изданию «Комсомольская правда», на бумагах дела музыканта идут далеко не так блестяще. Певец оказался в списке должников по налогам. Уже около года он не может оплатить 1,16 млн рублей. А на днях к этой сумме добавились еще 200 тысяч рублей из-за непогашенных страховых взносов за ИП музыканта. Если в ближайшее время рэпер не выплатит долг, то он может оказаться в базе судебных приставов. В таком случае его могут ждать принудительное взыскание, арест счетов и даже запрет на выезд за границу.