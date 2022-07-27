Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу

Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу

27 июля 2022 13:40
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу

Рэпер задолжал более миллиона рублей налоговым службам.

Только недавно Анастасия Ивлеева устраивала экскурсию по холостяцкой квартире Элджея, куда музыкант переехал после их развода. Блогер восхищалась дизайном и дорогим интерьером жилья, отмечая, что музыкант не поскупился на вложения в недвижимость. В его квартире нашлось место для современной техники и для картин модных художников.

Но как выяснилось, таким образом рэпер просто пускает пыль в глаза. Теперь правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу. Как удалось узнать изданию «Комсомольская правда», на бумагах дела музыканта идут далеко не так блестяще. Певец оказался в списке должников по налогам. Уже около года он не может оплатить 1,16 млн рублей. А на днях к этой сумме добавились еще 200 тысяч рублей из-за непогашенных страховых взносов за ИП музыканта. Если в ближайшее время рэпер не выплатит долг, то он может оказаться в базе судебных приставов. В таком случае его могут ждать принудительное взыскание, арест счетов и даже запрет на выезд за границу.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст Читать далее 28 июля 2022
«Какое ты имеешь право?»: Николаев публично растоптал Галкина «Какое ты имеешь право?»: Николаев публично растоптал Галкина Читать далее 28 июля 2022
Неболезненная история: Нинидзе разоткровенничалась о связи с Виторганом Неболезненная история: Нинидзе разоткровенничалась о связи с Виторганом Читать далее 28 июля 2022
Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы» Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы» Читать далее 28 июля 2022
Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит» Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит» Читать далее 28 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут сглазить даже близких – хватит одного слова Эти 4 знака Зодиака могут сглазить даже близких – хватит одного слова Читать далее 28 июля 2022
Смехотворная подачка: звезда «Вечного зова» разнесла российские пенсии Смехотворная подачка: звезда «Вечного зова» разнесла российские пенсии Читать далее 28 июля 2022
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов Читать далее 27 июля 2022
«Винить надо себя»: Тарасова припечатала закатившую истерику Трусову «Винить надо себя»: Тарасова припечатала закатившую истерику Трусову Читать далее 28 июля 2022
Помните дочь Жади из «Клона»? Только посмотрите, что с ней стало Помните дочь Жади из «Клона»? Только посмотрите, что с ней стало Читать далее 28 июля 2022
Related video