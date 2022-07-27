Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу

Только недавно Анастасия Ивлеева устраивала экскурсию по холостяцкой квартире Элджея, куда музыкант переехал после их развода. Блогер восхищалась дизайном и дорогим интерьером жилья, отмечая, что музыкант не поскупился на вложения в недвижимость. В его квартире нашлось место для современной техники и для картин модных художников.

Но как выяснилось, таким образом рэпер просто пускает пыль в глаза. Теперь правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу. Как удалось узнать изданию «Комсомольская правда », на бумагах дела музыканта идут далеко не так блестяще. Певец оказался в списке должников по налогам. Уже около года он не может оплатить 1,16 млн рублей. А на днях к этой сумме добавились еще 200 тысяч рублей из-за непогашенных страховых взносов за ИП музыканта. Если в ближайшее время рэпер не выплатит долг, то он может оказаться в базе судебных приставов. В таком случае его могут ждать принудительное взыскание, арест счетов и даже запрет на выезд за границу.