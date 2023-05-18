Пушного из передачи «Галилео» не узнать: вот почему он пропал с телеэкранов

Зрители познавательной телепередачи «Галилео» хранят об этом проекте лишь теплые воспоминания. Каждый сюжет был по-своему интересен и увлекал с первых секунд просмотра. Но особый шарм программе придавал ее бессменный ведущий Александр Пушной.

Жизнерадостный и энергичный шоумен не боялся проводить эксперименты, а благодаря прекрасному чувству юмора и харизме любая неудача становилась незначительной. Тем не менее передача все же перестала выходить на экраны. Однако голубоглазый красавец не поставил крест на своей жизни.

Сегодня он активнее занимается музыкой и практически не появляется на телевидении. Поэтому Александру приходится развивать свои социальные сети. Благодаря этому поклонники ведущего заметили, как сильно он изменился за прошедшие годы. Шоумен отрастил бороду, которая уже поседела, а на его лице заметны первые морщины. Из-за нового образа в этом взрослом мужчине уже не узнать того энергичного ведущего с остроумными замечаниями.