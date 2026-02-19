Пушкин написал, Андреасян снял: не поверите, насколько больше автора зарабатывает экранизатор его книг

19 февраля 2026 10:23
От «Онегина» до «Сказки о царе Салтане».

Александр Сергеевич Пушкин при жизни считался литературной звездой первой величины. Его гонорары по тем временам были огромными: за «Руслана и Людмилу» поэт получил 1500 рублей, за «Повести Белкина» — 5000, за «Бориса Годунова» — 10 000, а рекордные 12 000 рублей ему принёс «Евгений Онегин». Но мог ли автор мечтать о тех же суммах, которые получает создатель фильмов по мотивам его творений?

С учётом того, что безбедная жизнь в Петербурге обходилась в 40 рублей в месяц, а высококвалифицированный мастеровой зарабатывал от силы 25, Пушкин был настоящим миллионером XIX века. На гонорар за «Онегина» можно было купить 100 модных батистовых рубашек, 200 пар перчаток, арендовать на год дом в центре Москвы и оплатить обучение двоих детей в пансионе.

Император Николай I даже назначил поэту персональное жалованье в 5000 рублей в год — за литературные заслуги. Правда, при всём при этом Пушкин постоянно сидел в долгах, как и большинство дворян того времени, и к моменту смерти задолжал около 140 000 рублей, которые за него выплатил государь.

Но если Пушкин зарабатывал тысячи, то на экранизациях его произведений сегодня крутятся миллиарды. Картина «Онегин» Сарика Андреасяна, вышедшая в марте 2024 года, собрала в прокате 808 миллионов рублей. И это ещё не предел — фильм продолжает приносить деньги багодаря стримингам.

А новая «Сказка о царе Салтане», которая стартовала всего неделю назад, 12 февраля 2026-го, уже взяла планку в 677 миллионов рублей. До миллиарда, судя по темпам, рукой подать. И это только начало проката. Как отмечает Тина Канделаки, сказка уже установила рекорд.

Получается забавная арифметика: сам Пушкин за «Евгения Онегина» получил сумму, эквивалентную примерно 10 миллионам современных рублей. А создатели новой экранизации того же «Онегина» собрали за месяц больше 800 миллионов. Выходит, что за два столетия спрос на великого поэта не просто вырос — он взлетел до небес.

Прав был классик: «Не продаётся вдохновенье, но можно рукопись продать». А ещё можно продать билеты в кино — и заработать в 80 раз больше, чем сам автор за всю свою литературную карьеру.

Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе.

Фото: Legion-Media, Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press, кадры из фильмов «Онегин» (2024), «Сказка о царе Салтане» (2026)
Игорь Мустафин
