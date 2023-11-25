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Пушкарева скривилась, узнав о продолжении «Не родись красивой»: вот что не так с сериалом

25 ноября 2023 15:30
Пушкарева скривилась, узнав о продолжении «Не родись красивой»: вот что не так с сериалом

У поклонников картины немало вопросов ко второй части.

Телеканалы запустили волну продолжений культовых сериалов и ситкомов. Сначала в эфир вышли обновленные «Папины дочки», позже было объявлено о возобновлении «Букиных», ранее известных как «Счастливы вместе». Продюсеры решили не останавливаться на этом: недавно стало известно о возращении на экраны сериала «Не родись красивой».

Популярная мелодрама является адаптацией американского проекта «Дурнушка Бетти». В 2005 году история скромной Кати Пушкаревой и брутального Андрея Жданова покорила миллионы зрителей. Неудивительно, что телеканал решил повторить коммерческий успех хита нулевых.

Многочисленные СМИ сообщают, что к своей роли вернется Нелли Уварова, однако сама актриса дает неоднозначные комментарии. Звезда рассказала Telegram-каналу Mash, что не видела никакого сценария, а потому не может подтвердить свое участие в продолжении.

Фото: Кадры из сериала «Не родись красивой» (2005–2006)
Алла Новикова
Алла Новикова
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