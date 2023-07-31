Пушистый тест: какое вы животное?

Ленты социальных сетей пестрят фотографиями и видео с милыми животными - котятами, щенками, капибарами и другими представителями мира фауны. Такой контент пользуется успехом у подписчиков, посты с забавными котиками сразу же разлетаются сотнями репостов. В чем секрет такой популярности? По мнению психологов, в современном мире, где в новостях постоянно мелькают сюжеты об авиакатастрофах, дорожных авариях, мошенниках и т.д., людям необходим и другой контент, вызывающий чувство умиления и радости. Австрийский зоопсихолог Конрад Лоренц высказал еще одно объяснение такой бешеной популярности постов с маленькими кошечками и собачками. Специалист рассказал, что существа с большими головами и огромными глазками вызывают у человека яркую реакцию потому, что напоминают наших собственных детенышей. Эту теорию подкрепило исследование, проведенное экспертом в области массовых коммуникаций Джессикой Галл Майрик. Участие в эксперименте приняли свыше семи тысяч человек, которые просматривали видео и фото с кошками. Как оказалось, в процессе были активны те же участки мозга, что и при общении с реальными человеческими малышами. Любите милых и трогательных животных? Тогда узнайте скорее, на какое из них вы похожи.

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