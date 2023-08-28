Пушистые храпуны: фото спящих котиков, которые сделают ваш день лучше

Владельцы котов и кошек хорошо знают, как строится типичный день домашних животных. Питомцы предпочитают спать большую часть времени, пока хозяина нет дома. Активным играм они уделяют далеко не так много внимания.

Зато во сне животные часто принимают настолько необычные позы, что хозяевам остается только умиляться. Кажется, что котики могут насладиться отдыхом практически в любом положении и месте.

Так, один из пушистых друзей нашел себе ночлег прямо на руках человека. От блаженства любимец даже поднял лапки вверх, прижав их к мордочке.

А серый кот выбрал для сна вазу причудливой формы. Наружу торчала только голова животного и его задние лапы.

Полосатый питомец тоже уснул на руках у хозяйки. Причем, одной лапой он придерживал девушку за пальцы.

Белый котенок же не стал мелочиться и устроился прямо посреди огромный двуспальной кровати. Место он выбрал ровно по центру.

Котики, которые долго живут вместе, и спят рядышком друг с другом. Например, как этот белый питомец, который трогательно обнимает во сне своего полосатого «коллегу».

А некоторые животные предпочитают устраиваться в головах у хозяев на кровати. Вот и рыжий кот удобно улегся на подушках, отодвинув людей.

Но никому не сравниться с черно-белым питомцем, который уснул между валиками дивана. Он отдыхал прямо на спине, подняв все четыре лапы высоко вверх.