Пупок из сериала «Физрук»: вот как сейчас выглядит и чем занимается дерзкая актриса

Виктория Клинкова делала первые успехи в карьере модели, однако вскоре поняла, что кино ей больше по душе. Одной из первых ролей для молодой актрисы стала красотка Алена «Пупок» из «Физрука», которая и прославила Клинкову на всю страну.

После успеха сериала артистке поступало множество предложений.

Виктория Клинкова снялась в картинах «Анна-детективъ», «Эпидемия», «Полицейский с Рублевки», «С нуля» и «Классная Катя».

Актрисе всего 27 лет – и ее карьера только набирает обороты. Помимо съемок в кино и сериалах, Клинкова участвует в фотосессиях, занимается музыкой и аэробикой. Звезда изменилась со времен «Физрука» и, в отличие от своей героини, выбирает скромные и элегантные образы.