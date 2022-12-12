Пункт из брачного договора Тома Круза заставит усомниться в его адекватности

Голливудские звезды при вступлении в брак обычно сразу стремятся обезопасить себя на случай развода. Для этого и составляются брачные договоры, призванные защитить репутацию и состояние знаменитостей. Но есть и такие, кто включают в контракты дополнительные пункты, чтобы наложить на мужа или жену определенные обязательства. И рекордсменом здесь оказался договор, который юристы Тома Круза предложили его невесте Кэти Холмс в 2006 году.

Контракт состоял из 900 пунктов, а большая их часть касалась жизни будущей жены актера. Так, Кэти должна была поддерживать доброжелательную атмосферу дома и соглашаться с любыми решениями Круза. Отдельно шло условие о запрете шуток на ЛГБТ-тему. Кроме того, в принципах построения семьи Холмс должна была брать за основу каноны Церкви сайентологии, приверженцем которой был Том.

А еще один пункт и вовсе заставит усомниться в адекватности Круза. Актер отдельно прописал, что если на землю прибудет посол из Галактики, то Кэти Холмс должна будет поехать вместе с ним на планету Teegeeack. После череды таких требований уже мало кого удивляет, что брак продержался всего 6 лет. После развода Кэти досталось лишь 400 тысяч долларов от многомиллионного состояния бывшего мужа.