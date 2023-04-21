Пульт, ключи или носок? Этот тест за 6 вопросов ответит, что вы чаще всего теряете

“Эх ты, Маша-растеряша”, - кто из нас хотя бы раз в жизни не слышал в свой адрес эти слова? Чувствовать себя растеряшей не очень-то приятно, но куда деваться. Каждый человек время от времени, пошарив по карманам и по сумкам, с ужасом или досадой понимает, что посеял где-то свои вещи. Несколько лет назад один из российских онлайн-сервисов проанализировал объявления о потерянных и обнаруженных вещах, размещенные интернет-пользователями. Как оказалось, в списке предметов, которые теряют россияне, лидируют пятнадцать наименований. Чаще всего в “потеряшках” ходят телефоны, паспорта, сережки, а также банковские или транспортные карты. Одним словом, все те вещи, которыми мы регулярно пользуемся в повседневной жизни или которые могут легко выпасть, а человек того и не заметит, пока не дойдет до зеркала, как в случае с серьгами. Кроме того, можно найти массу объявлений о потере домашних животных. Самыми распространенными являются, разумеется, кошки и собаки, но также интернет-пользователи умудряются терять попугаев, черепах, кроликов.

А какие вещи пропадают у вас чаще всего? Забавный тест подскажет, что вам необходимо беречь, как зеницу ока.