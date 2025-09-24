Пульс зрителей подскочил до 200: Стивен Кинг не пощадил — отказался снимать «Долгую прогулку», пока не выполнится одно условие

Стивен Кинг — автор, у которого нет жалости ни к персонажам, ни к читателям. Поэтому неудивительно, что и к съемкам «Долгой прогулки» он подошел с жестким условием: никакой цензуры.

«Долгая прогулка» — это ежегодное соревнование, где 50 подростков идут до изнеможения. Троекратное нарушение темпа — и ты выбываешь навсегда. Приз — исполнение всех желаний до конца жизни. Цена — сама жизнь.

Закрытые показы фильма подтвердили: условие Кинга сработало. Зрителям во время просмотра замеряли пульс — у многих он подскакивал выше 200 ударов в минуту при норме 70–80. Атмосфера оказалась настолько давящей, что многие назвали новинку одной из лучших экранизаций Кинга последних лет.

Кровь вместо пафоса

В интервью The Times Кинг рассказал, что потребовал от создателей фильма сохранить убийства именно такими, какими они описаны в книге. Никаких смягчений, никаких намеков — только честное, жестокое зрелище.

Писателю кажется неправильным, что даже в тех же самих супергеройских фильмах при разрушении целых кварталов нет никакого реализма — без демонстрации жертв и пострадавших.

Я сказал: "Если вы не собираетесь это показывать, то и не беритесь". Так что у них получился довольно жестокий фильм, — объяснил писатель.

Сценарист Джей Ти Моллнер подчеркнул, что видел своей задачей сохранить «ДНК» романа: красоту и дружбу на фоне ужаса и безнадежности. И книга попала в подходящие руки, как оказалось.

Фильм не только сохранил дух Кинга, но и сорвал волну восторженных отзывов почти на всех агрегаторах: от IMDb до Rotten Tomatoes. Зрители приняли правила беспощадной игры.

