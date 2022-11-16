Пуленепробиваемый костюм Джона Уика существует: фанаты опешат от цены

Первый фильм франшизы «Джон Уик» вышел на экраны в 2014 году. Зрителей по всему миру поразили не только эффектные поединки, но и атрибутика главного героя в исполнении Киану Ривза, который носил пуленепробиваемый брючный костюм. Как оказалось, такие технологии доступны не только в кино.

Так, канадская компания Garrison Bespoke вот уже несколько лет производит специальные пуленепробиваемые костюмы. В основе их технологии лежит уникальный материал, который на 50% тоньше, гибче и легче кевлара, что позволяет ему выглядеть как самая обычная шерсть. Состоит такая ткань из углеродных нанотрубок, представляющих собой крошечные цилиндры, стенки которых состоят из атомов углерода.

По словам портного и создателя компании Майкла Нгуена, их услугами пользуются бизнесмены по всему миру. Дело в том, что предприниматели, например, из индустрии золотодобычи регулярно оказываются в весьма опасных местах, но подобные костюмы защищают их от неожиданных нападений.

«В пуленепробиваемых костюмах нашей фирмы клиенты чувствуют себя комфортно и надежно, при этом не теряя элегантности и профессионализма», — рассказывает Нгуен.

При этом портной особенно подчеркивает, что его технология способна защитить от пули, а сам костюм соответствует стандарту бронежилета IIА. Это означает, что ему под силу остановить выстрел из дробовика и ножевые удары, а каждый костюм перед продажей тестируется несколько раз. Однако эта технология не может служить вечно, и заказчику уже через пару лет или через несколько выстрелов придется приобрести новый костюм.

Стоимость такой элегантной защиты поражает, как и ее возможности. Самая низкая цена равняется 20 000 долларов, но окончательная стоимость станет известна только после выбора ткани и покроя. При этом, по словам Нгуена, он постоянно получает все новые и новые заказы, поэтому свой костюм заказчикам придется ждать в течение нескольких месяцев.