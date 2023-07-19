Пухнет как на дрожжах: сын Заворотнюк больше не стройный красавец, по которому сходили с ума девчонки

Единственный сын Анастасии Заворотнюк держится подальше от внимания публики. Майкл Стрюков редко показывается в социальных сетях, но на днях неожиданно для поклонников появился в блоге своей сестры Анны.

Блогер поделилась с интернет-пользователями редкими кадрами с вечеринки, устроенной по случаю дня рождения Майкла. Свое 23-летие звездный наследник отметил на теплоходе в окружении самых близких. Фото с именинником неприятно удивили многих поклонников.

Прежде сын «прекрасной няни» был стройным красавцем, по которому девчонки сходили с ума. Но теперь Майкла статным мачо назвать трудно. Стрюков пухнет как на дрожжах: он заметно поправился, растеряв былую форму.

Ранее наследник Заворотнюк планировал пойти по ее стопам, но снялся всего в одном фильме. Майкла можно увидеть в картине «Мамы» 2012 года выпуска. К огорчению многих фанатов актрисы, ее сын передумал связывать жизнь с кинематографом. В этом году Майкл окончил МГИМО и делиться дальнейшими планами на жизнь не спешит.