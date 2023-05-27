«Пухнет как на дрожжах»: рыжий из «Иванушек» перепугал народ редким выходом в свет

Андрей Григорьев-Апполонов больше не мечта миллионов. Некогда привлекательный музыкант изменился до неузнаваемости. Состояние рыжего из «Иванушек» вызывает у фанатов серьезные опасения.

В последнее время артист редко выходит в свет, поэтому его недавнее появление на публике привлекло к себе так много внимания. К тому же выглядел певец не лучшим образом. Григорьев-Апполонов сильно поправился.

«Пухнет как на дрожжах», — оценили перемены во внешности звезды в шоу «Ты не поверишь!».

Интернет-пользователи обратили внимание, что лицо знаменитости стало слишком отечным. Многие заподозрили, что исполнитель серьезно болен. Ранее уже ходили слухи о том, что у певца алкогольная зависимость.

В то же время артист уверяет всех, что набрал лишние килограммы из-за чрезмерной любви к выпечке. Что же касается вредных привычек, то исполнитель не отрицает: прежде он и правда злоупотреблял горячительными напитками. Однако, по словам звезды, тот период его жизни остался в далеком прошлом.