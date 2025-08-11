«Пухлю уберут, Мэйбл сольют»: Disney может выпустить по «Гравити Фолз» сериал с Томом Хэнксом — и фаны уже хоронят проект

Пока Disney официально молчит, в интернете вовсю ходят слухи о том, что «Гравити Фолз» может получить лайв-экшн адаптацию. По неподтверждённым инсайдам западной прессы, студия готовится к съемкам сериала, где дядю Стэна может сыграть Том Хэнкс. И зрители уверены — ничего хорошего из этого не получится.

На Reddit уже вовсю примеряют худшие из возможных сценариев — и уверяют, что «Дисней» наверняка пойдет на поводу у современной «повесточки».

По этим мрачным прогнозам, адаптация выкинет всё, за что фанаты любили оригинал. Венди просто не будет — потому что Disney побоится показывать детей, влюбляющихся в «чересчур» взрослых друзей. А Гидеона «сольют» с его отцом в одного усатого злодея-автодилера, который гипнотизирует город с помощью магической книги.

«Мэйбл сделают семилетней девочкой на подтанцовке, с кринжовыми шуточками и без своей арки. Пацифику, наоборот, приближают к главной роли: она становится новой подружкой Мэйбл, а потом оказывается потерянной принцессой из параллельного мира», — делятся теориями в Сети.

Суз исчезает — его заменяют женщиной, чья главная функция… быть «подружкой дяди Стэна». А сам Стэн, кстати, теперь один. Нет никакого брата, никакой подмены. Всё объясняется просто: он под гипнозом Билла, автор дневников, но ничего не помнит.

В какой-то момент он жертвует собой — и появляется в финале, чтобы в обличии призрака помочь победить главного злодея. Который, к слову, тоже не такой как в мульте. Билла Шифра, уверены в Сети, либо превращают в безмолвного монстра с дизайном из «Очень странных дел», либо заменят обычным… человеком.

Брр, звучит жутковато. Верим в успех сериала?

