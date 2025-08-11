Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Пухлю уберут, Мэйбл сольют»: Disney может выпустить по «Гравити Фолз» сериал с Томом Хэнксом — и фаны уже хоронят проект

«Пухлю уберут, Мэйбл сольют»: Disney может выпустить по «Гравити Фолз» сериал с Томом Хэнксом — и фаны уже хоронят проект

11 августа 2025 12:19
«Пухлю уберут, Мэйбл сольют»: Disney может выпустить по «Гравити Фолз» сериал с Томом Хэнксом — и фаны уже хоронят проект

Публика готовится к худшему.

Пока Disney официально молчит, в интернете вовсю ходят слухи о том, что «Гравити Фолз» может получить лайв-экшн адаптацию. По неподтверждённым инсайдам западной прессы, студия готовится к съемкам сериала, где дядю Стэна может сыграть Том Хэнкс. И зрители уверены — ничего хорошего из этого не получится.

На Reddit уже вовсю примеряют худшие из возможных сценариев — и уверяют, что «Дисней» наверняка пойдет на поводу у современной «повесточки».

«Пухлю уберут, Мэйбл сольют»: Disney может выпустить по «Гравити Фолз» сериал с Томом Хэнксом — и фаны уже хоронят проект

По этим мрачным прогнозам, адаптация выкинет всё, за что фанаты любили оригинал. Венди просто не будет — потому что Disney побоится показывать детей, влюбляющихся в «чересчур» взрослых друзей. А Гидеона «сольют» с его отцом в одного усатого злодея-автодилера, который гипнотизирует город с помощью магической книги.

«Мэйбл сделают семилетней девочкой на подтанцовке, с кринжовыми шуточками и без своей арки. Пацифику, наоборот, приближают к главной роли: она становится новой подружкой Мэйбл, а потом оказывается потерянной принцессой из параллельного мира», — делятся теориями в Сети.

Суз исчезает — его заменяют женщиной, чья главная функция… быть «подружкой дяди Стэна». А сам Стэн, кстати, теперь один. Нет никакого брата, никакой подмены. Всё объясняется просто: он под гипнозом Билла, автор дневников, но ничего не помнит.

«Пухлю уберут, Мэйбл сольют»: Disney может выпустить по «Гравити Фолз» сериал с Томом Хэнксом — и фаны уже хоронят проект

В какой-то момент он жертвует собой — и появляется в финале, чтобы в обличии призрака помочь победить главного злодея. Который, к слову, тоже не такой как в мульте. Билла Шифра, уверены в Сети, либо превращают в безмолвного монстра с дизайном из «Очень странных дел», либо заменят обычным… человеком.

Брр, звучит жутковато. Верим в успех сериала?

Ранее мы писали: Истребление мух и борьба с единорогом: что было в первом и втором дневниках «Гравити Фолз» — их пока скрывают от фанатов

Фото: Кадр из мультсериала «Гравити Фолз»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот «Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот Читать дальше 12 августа 2025
«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков «Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков Читать дальше 12 августа 2025
Этот всеми забытый сериал стал адаптацией одной из любимых книг Стивена Кинга — смотрится на одном дыхании и всего за 8 часов Этот всеми забытый сериал стал адаптацией одной из любимых книг Стивена Кинга — смотрится на одном дыхании и всего за 8 часов Читать дальше 12 августа 2025
Вилкой в глаз или выиграть раз? Что вас ждало бы в «Игре в кальмара» от Netflix — пройдите тест и попытайтесь не повторить судьбу Ки-Хуна Вилкой в глаз или выиграть раз? Что вас ждало бы в «Игре в кальмара» от Netflix — пройдите тест и попытайтесь не повторить судьбу Ки-Хуна Читать дальше 12 августа 2025
Теория, которая взрывает мозг: Арья умерла еще в 6 сезоне — фанаты «Игры престолов» нашли доказательства Теория, которая взрывает мозг: Арья умерла еще в 6 сезоне — фанаты «Игры престолов» нашли доказательства Читать дальше 12 августа 2025
Демон Ангела, но не Люцифер: что за странный персонаж появился в «Человеке-бензопиле» Демон Ангела, но не Люцифер: что за странный персонаж появился в «Человеке-бензопиле» Читать дальше 12 августа 2025
«Решили заменить Зендею на Беллу Рэмзи? Красавчики!»: «Шрэка 5» перенесли на полгода, и причину смешнее вы сегодня не услышите «Решили заменить Зендею на Беллу Рэмзи? Красавчики!»: «Шрэка 5» перенесли на полгода, и причину смешнее вы сегодня не услышите Читать дальше 12 августа 2025
«Кайдзю №8» стал круче «Поднятия уровня» не на пустом месте: ключевое различие — в возрасте главных героев (и не только) «Кайдзю №8» стал круче «Поднятия уровня» не на пустом месте: ключевое различие — в возрасте главных героев (и не только) Читать дальше 12 августа 2025
Убивает лишь беременных: в «Ведьмаке» до сих пор не появился самый омерзительный монстр франшизы, и Netflix вряд ли осмелится его показать Убивает лишь беременных: в «Ведьмаке» до сих пор не появился самый омерзительный монстр франшизы, и Netflix вряд ли осмелится его показать Читать дальше 12 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше