Пухлые щеки и «брежневские» брови: такой Анастасию Заворотнюк вы точно не видели

Анастасии Заворотнюк удалось стать одной из самых ярких актрис отечественного кинематографа. Зрители помнят ее по роли Виктории Прутковской в комедийном сериале «Моя прекрасная няня», где героиня артистки очаровала всех своим непринужденным характером и потрясающей красотой.

Впоследствии у звезды экрана было немало других ролей, но ни одна из них не смогла повторить тот грандиозный успех, который принесла актрисе работа над ситкомом. По иронии судьбы не помнят поклонники и тех картин, в которых Заворотнюк снималась до того, как оказаться на съемочной площадке «Моей прекрасной няни».

Между тем впервые артистка дебютировала в кино в 1991 году. Тогда она получила сразу главную роль в фильме «Машенька». В нем Заворотнюк засветилась, когда ей было 20 лет. Не будет преувеличением сказать, что такой ее никто и никогда больше не видел. На экране знаменитость предстала пухлощекой девушкой с «брежневскими» бровями. Как бы там ни было, но выглядела она очаровательно.

Добавим, что в 2019 году Заворотнюк была вынуждена завершить свою карьеру. Врачи диагностировали у звезды рак головного мозга (глиобластому), с которым она борется по сей день.