Пухлые щеки и «брежневские» брови: такой Анастасию Заворотнюк вы точно не видели
Внешность звезды никого не оставит равнодушным.
Анастасии Заворотнюк удалось стать одной из самых ярких актрис отечественного кинематографа. Зрители помнят ее по роли Виктории Прутковской в комедийном сериале «Моя прекрасная няня», где героиня артистки очаровала всех своим непринужденным характером и потрясающей красотой.
Впоследствии у звезды экрана было немало других ролей, но ни одна из них не смогла повторить тот грандиозный успех, который принесла актрисе работа над ситкомом. По иронии судьбы не помнят поклонники и тех картин, в которых Заворотнюк снималась до того, как оказаться на съемочной площадке «Моей прекрасной няни».
Между тем впервые артистка дебютировала в кино в 1991 году. Тогда она получила сразу главную роль в фильме «Машенька». В нем Заворотнюк засветилась, когда ей было 20 лет. Не будет преувеличением сказать, что такой ее никто и никогда больше не видел. На экране знаменитость предстала пухлощекой девушкой с «брежневскими» бровями. Как бы там ни было, но выглядела она очаровательно.
Добавим, что в 2019 году Заворотнюк была вынуждена завершить свою карьеру. Врачи диагностировали у звезды рак головного мозга (глиобластому), с которым она борется по сей день.